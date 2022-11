Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une énorme décision prise pour Cristiano Ronaldo, son avenir relancé ?

Ce dimanche, Cristiano Ronaldo a été choisi par Erik ten Hag pour porter le brassard de capitaine pour affronter Aston Villa dans le cadre de la 15e journée de Premier League. Une décision qui a surpris, puisque la situation du Portugais à Manchester United est délicate. Interrogé avant la rencontre, l’entraîneur des Red Devils a justifié son choix.

Cristiano Ronaldo est-il en train de sortir la tête de l’eau ? Depuis sa mise à l’écart pour le match contre Chelsea (1-1) le 22 octobre dernier, le Portugais a enchaîné trois rencontres de suite face à West Ham (1-0) en Premier League, et contre le FC Sheriff (3-0) et la Real Sociedad (1-0) en Ligue Europa. Et ce dimanche, Erik ten Hag a pris une nouvelle décision très forte avant d’affronter Aston Villa en donnant le brassard de capitaine au quintuple Ballon d’Or, dont l’avenir fait toujours autant parler. L’entraîneur de Manchester United s’est justifié avant le coup d’envoi.

« Rien n'a changé, quand vous êtes capitaine et leader, vous devez donner l'exemple et c'est ce que j'attends de lui. Il est une partie importante de l'équipe, nous sommes satisfaits de lui et maintenant il doit assumer encore plus le rôle de leader », a indiqué Erik ten Hag, dans des propos relayés par le journaliste Shamoon Hafez sur Twitter .

Ten Hag on naming Ronaldo captain: “Nothing changed, when you are captain and leader you have to set an example and that is what I expect from him."He is an important part of the squad, we are happy with him and now he has to taken even more of the leader role." #MUFC