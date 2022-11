Foot - Mercato

Mercato : Ça s’active en coulisses pour le remplaçant de Cristiano Ronaldo

Publié le 6 novembre 2022 à 14h30

Hugo Chirossel

Après avoir voulu s’en aller l’été dernier, Cristiano Ronaldo risque d’être exaucé. Manchester United serait désormais ouvert à son départ, qui pourrait intervenir dès le prochain mercato hivernal. Les Red Devils de leur côté sont à la recherche d’un attaquant afin de lui succéder, et auraient notamment ciblé Benjamin Sesko et Dusan Vlahovic.

Revenu il y a maintenant plus d’un an, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt quitter Manchester United. Retenu l’été dernier malgré ses envies d’ailleurs, le Portugais bénéficie de moins de temps de jeu depuis l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc des Red Devils . Une situation frustrante pour le quintuple Ballon d’Or, cela s’est d’ailleurs ressenti il y a quelques semaines face à Tottenham, lorsqu’il a refusé d’entrer en jeu et s'est dirigé vers les vestiaires avant la fin de la rencontre.

Mercato : Cristiano Ronaldo a choisi sa prochaine destination https://t.co/HIxNDiQ8gp pic.twitter.com/WiFsDetvEp — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Manchester United suit Benjamin Sesko

Cet événement semble d’ailleurs avoir fait changer d’avis les Mancuniens à son sujet. D’après The Telegraph , ils seraient désormais ouverts à un départ de Cristiano Ronaldo dès le mois de janvier. Dans le même temps, Manchester United serait à la recherche de son successeur et s’intéresserait à Benjamin Sesko. Transféré au RB Leipzig l’été dernier en provenance du RB Salzbourg, il avait été prêté dans la foulée au club autrichien pour cette saison. Une situation qui pourrait faire grimper son prix, ce dont auraient conscience les Red Devils

Mais également Dusan Vlahovic