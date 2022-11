Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent a tourné pour Luis Campos sur le mercato

Publié le 6 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Marcus Rashford pourrait devenir agent libre au vu de sa situation contractuelle à Manchester United. De quoi donner des idées à Luis Campos pour l’attirer au PSG. Mais il serait déjà trop tard.

Dans le cadre du dernier mercato estival, Luis Campos avait coché le nom de Marcus Rashford pour combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester United, l’international anglais prenait alors la décision de rester dans son club de coeur malgré l’intérêt du conseiller football du PSG.

Luis Campos n’aurait pas oublié Rashford

Dernièrement, The Daily Mail a fait savoir que l’intérêt du PSG serait toujours d’actualité pour Marcus Rashford. Encore faudrait-il que le principal intéressé soit prêt à plier bagage pour rejoindre le PSG. En août dernier, l'Anglais avait fait savoir à Sky Sports qu'il comptait poursuivre sa carrière chez les Red Devils.

PSG : Neymar ne lâche par l’affaire pour une star du Real Madrid https://t.co/YDP9iQMNRb pic.twitter.com/Lhxl7p03yk — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Un départ de Rashford plus d’actualité