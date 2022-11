Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette cible à 20M€ de Campos a choisi sa prochaine destination

Publié le 6 novembre 2022 à 07h10

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka aurait alarmé le PSG. En cas d'échec avec Milan Skriniar, le club de la capitale songerait à boucler le transfert du défenseur français de 23 ans. Toutefois, ce dernier pourrait snober le PSG pour rejoindre le Real Betis.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de retenter sa chance pour Milan Skriniar au mois de janvier. Et en cas de nouvelle échec pour boucler le transfert du défenseur de l'Inter, Luis Campos penserait à se rabattre sur Evan Ndicka, qui serait évalué à 20M€ environ par l'Eintracht Francfort d'après Bild .

Le projet du Betis plait beaucoup à Evan Ndicka

Ce samedi, Rudy Galetti a fait un nouveau point sur la situation d'Evan Ndicka. Et à en croire le journaliste italien, le défenseur français de 23 ans aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Le Betis en ballotage favorable en cas de qualification pour la C1