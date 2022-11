Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Messi va coûter le rêve absolu de Campos

Publié le 6 novembre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Gerard Piqué a pris la décision de prendre sa retraite. L’occasion pour le FC Barcelone de frapper fort sur le marché hivernal des transferts avec Bernardo Silva, faute de pouvoir rapatrier Lionel Messi.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos rêvait de recruter Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a révélé. D’ailleurs, pour répondre à la demande du conseiller football du PSG, les décideurs qataris ont dégainé une offre de transfert de 80M€ à Manchester City, en vain. En effet, les Skyblues ont recalé le Paris Saint-Germain.

PSG : L’énorme aveu de Lionel Messi sur sa carrière https://t.co/iuP99uq6h7 pic.twitter.com/xlNlTHyLmn — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Avec le départ à la retraite de Piqué, Barcelone prévoit de passer à l’action pour Silva

D’après ESPN , le dossier Bernardo Silva n’aurait pas été clos du côté du PSG, et il en serait de même au FC Barcelone. Ces dernières heures, Gerard Piqué a acté son départ à la retraite. De quoi permettre au FC Barcelone d’avoir une plus grande marge financière au niveau de sa masse salariale et de potentiellement prendre le PSG de vitesse dans la course à la signature de Bernardo Silva.

Faute de pouvoir rapatrier Messi, le Barça lancerait une offensive pour Silva