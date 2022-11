Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar vise un énorme transfert, il reçoit une réponse

Publié le 6 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG alors qu’il fait partie des jeunes cracks les plus prometteurs de l’avenir du football mondial, Endrick intéresse également fortement le Real Madrid. Et le jeune buteur brésilien, ainsi que son agent, laissent la porte ouverte au Qatar pour les années à venir.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Endrick (16 ans) est promis à un incroyable avenir au plus haut niveau. Comme ce fut le cas à l’époque pour son aîné Neymar, le jeune attaquant brésilien est considéré comme un énorme crack, et il affole d’ailleurs déjà le marché européen avec un intérêt du PSG. Pourtant, à en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait pris un nette longueur d’avance sur Endrick, mais qu’en est-il vraiment dans l’esprit du jeune buteur de Palmeiras ?

« Ma tête est à Palmeiras »

Interrogé après le sacre de Palmeiras en championnat du Brésil, Endrick a évoqué son avenir : « Je m'en fiche. Je suis à Palmeiras, ma tête est à Palmeiras. Je me fiche de savoir qui vient de l'extérieur. Je fais ma carrière et je donne ma vie pour Palmeiras. Évidemment, si un jour je vais en Europe, ma tête sera dans cette équipe, mais je dois faire mon travail à Palmeiras, donner le meilleur de moi-même », a confié le jeune buteur brésilien. Et ce n’est pas tout.

« Rien de décidé pour le Real Madrid »