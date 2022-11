Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruté par Campos, il est la clé de la révolution de Galtier

Publié le 6 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Arrivé en toute fin de mercato en provenance du Napoli, Fabian Ruiz s'est installé au milieu de terrain depuis quelques semaines. Avec l'avalanche de blessure qu'a connu le PSG en défense, Christophe Galtier a du innover et changer de système, en passant à trois au milieu, pour le plus grand bonheur de Fabian Ruiz.

C'était l'une des surprises du premier mercato de Luis Campos avec le PSG. Personne ne s'y attendait alors le conseiller sportif portugais prenait la décision de recruter Fabian Ruiz, titulaire au Napoli. A l'instar des autres recrues estivales, il a connu des débuts difficiles car il devait se contenter de petites minutes laissées par Christophe Galtier. Le coach du PSG a démarré sa saison à 3 derrière avec seulement deux milieux. Vitinha et Marco Verratti formaient la paire indispensable à l'équilibre parisien jusqu'aux premiers ennuis du PSG cette saison.

Blessures en défense, Galtier doit tout changer

Le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe se blesser face à Brest. Dans un système de jeu composé de trois défenseurs axiaux, la perte de l'international français était préjudiciable mais Christophe Galtier ne voulait pas encore chambouler ses plans. Or, un mois plus tard, le 5 octobre, Nuno Mendes sortait blessé face à Benfica. Privé de son piston, Galtier a remanié son système de jeu et est passé en 4-3-1-2. Cela a permis au PSG d'avoir plus de stabilité au milieu de terrain en y intégrant un troisième élément, Fabian Ruiz.

Ruiz en a profité