Transferts - PSG : Luis Campos est craint sur le mercato

Publié le 5 novembre 2022 à 22h15

Thomas Bourseau

Gabriel Martinelli (21 ans) dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 à Arsenal. De quoi pousser les Gunners à se pencher sur une prolongation alors que le PSG entre autres, mettrait le feu dans ce dossier.

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos semblerait déjà préparer le recrutement du Paris Saint-Germain. Et pour ce faire, le conseiller football du PSG se pencherait sur la situation de Gabriel Martinelli à en croire les informations divulguées par le journaliste Ekrem Konur.

Courtisé par Campos, Martinelli voit Arsenal s’activer

Dernièrement, Gabriel Martinelli a fait part du fait qu’il était heureux du côté d’Arsenal où son contrat court jusqu’en juin 2024. The Sun a confié ces dernières heures que l’international brésilien semblait être particulièrement emballé par l’idée de signer une prolongation de contrat à Arsenal. Le tabloïd britannique a souligné qu’il existerait une option présente dans le contrat de Martinelli qui permettrait à Arsenal de rallonger son bail pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026.

