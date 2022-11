Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton Cristiano Ronaldo part dans tous les sens

Publié le 5 novembre 2022 à 20h10

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas quitter Manchester United à la prochaine session des transferts. En effet, les Red Devils disposeraient d’une option pour prolonger son contrat d’une saison. Cependant, tous les scénarios seraient possibles à ce stade de la saison.

Cristiano Ronaldo se trouve face à un dilemme pour la suite de sa carrière. En février prochain, le quintuple Ballon d’or soufflera sa 38ème bougie et se trouvera dans les ultimes mois de son contrat courant jusqu’en juin prochain à Manchester United. D’après Fabrizio Romano, son agent Jorge Mendes serait susceptible de scruter le marché des transferts lors du prochain mercato hivernal comme il l’a fait savoir à Caught Offside.

L’option d’une prolongation n’est pas à écarter

D’après la presse britannique, Chelsea pourrait revenir à la charge. Le co-propriétaire Todd Boehly caressait le désir de recruter Cristiano Ronaldo à la dernière intersaison, cherchant à attirer une nouvelle tête d’affiche pour les Blues . Désormais, Thomas Tuchel n’est plus dans le paysage, lui qui s’était opposé au recrutement de Ronaldo cet été. Cependant, contre toute-attente, Manchester United pourrait éventuellement prendre en considération une prolongation de contrat. « Il y a aussi une option de prolongation avec lui. Manchester United a le contrôle de la situation jusqu'à l'été 2024, quand il aura 38 ans ou plus. Cristiano Ronaldo voulait partir l'été dernier, il est de retour dans l'équipe maintenant après avoir été banni pour un match après sa réaction lorsqu'il est sorti du tunnel avant la fin du match contre les Spurs ». a confié David Ornstein lors de son passage sur l’émission FIVE publiée sur YouTube.

Mercato : Cristiano Ronaldo est interpellé pour son transfert https://t.co/4NSicnmsev pic.twitter.com/rm7ox1tLtI — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Si la bonne offre arrive cet hiver, Ronaldo partira