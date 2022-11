Coupe du monde 2022

L’équipe type de l'équipe de France en Coupe du monde

Publié le 11 novembre 2022 à 16h50

Alexandre Higounet

Avec la longue histoire de l’équipe de France en Coupe du monde, ponctuée de deux victoires, d’une finale et de deux demi-finales, le choix est rude pour constituer le onze de départ de l’histoire. Le 10 Sport s’est penché sur le sujet, en tentant de maintenir un équilibre collectif, sans empiler les joueurs offensifs. Voici le résultat…

Deux fois championne du monde, une fois finaliste malheureuse, et trois fois demi-finaliste, l’équipe de France dispose d’un palmarès conséquent en Coupe du monde. Etablir une équipe type des Bleus au Mondial apparaît donc comme un challenge difficile, d’autant qu’il faut à la fois tenir compte des qualités individuelles de joueurs hors-norme, d’un équilibre collectif à trouver sur le terrain et de l’aspect mental, une formation ayant besoin de leaders-gagneurs.

Comment faire jouer Zidane et Platini ensemble ?

D’entrée de jeu, une première difficulté apparaît : comment maintenir l’équilibre de l’équipe avec deux meneurs de jeu axiaux incontournables, Michel Platini et Zinedine Zidane. Deux options existent : soit évoluer en 4-4-2 en losange en plaçant Platini en deuxième attaquant, sachant qu’il a toujours été un peu plus 9 et demi que Zidane, lui un pur 10. L’autre reste d’installer les deux en meneur de jeu légèrement excentrés dans un schéma en sapin de noël cher à Ancelotti, avec un trio de milieu relayeur derrière et un seul attaquant de pointe. C’est ce schéma que nous privilégierons.

La défense de 98 en intégralité

Pour ce qui est du gardien et de la défense à quatre, les choses sont en revanche beaucoup plus simples. Les 5 éléments de la Coupe du monde 1998 apparaissent totalement inamovibles, tant par leurs qualités individuelles que par la force collective inébranlable qu’ils dégagent. On part donc sur Barthez dans les buts, avec ensuite le quatuor Thuram-Desailly-Blanc-Lizarazu.

Deschamps incontournable

Dans le même registre, la présence de Didier Deschamps en sentinelle au milieu apparaît là aussi incontournable. Pour son leadership, son intelligence tactique et son mental en béton armé, DD est un capitaine de tempête. Toute équipe sera toujours plus forte avec Deschamps à sa tête. Devant le capitaine, on privilégiera deux relayeurs disposant d’un très gros volume de jeu, d’une qualité technique au-dessus de la moyenne et d’une capacité de projection vers l’avant : Jean Tigana à droite et Paul Pogba à gauche. On aurait bien sûr pu retenir Emmanuel Petit, mais Paul Pogba apparaît plus complet. Quant à Alain Giresse, son absence est certes terriblement injuste au regard de ses qualités de joueurs, mais son profil ne pouvait trouver sa place dans un schéma avec deux meneurs de jeu. Assurément en revanche, il trouverait sa place sur le banc de touche, pour suppléer Zidane ou Platini en cas de besoin. De même, un Luis Fernandez constituerait la première alternative à Didier Deschamps, alors que Patrick Vieira serait prêt à suppléer Tigana et Hugo Lloris Fabien Barthez, Joël Bats prenant la place de troisième gardien. En défense, on pourrait trouver des remplaçants parmi Marius Trésor, Raphaël Varane, Manuel Amoros et Maxime Bossis. Enfin, en pointe, un secteur où l’équipe de France a rarement été dominatrice, Kylian Mbappe constitue assurément l’arme absolue. Karim Benzema sera lui appelé à entrer en cours de match si les Bleus sont amenés à faire des choix plus offensifs, sans doute à la place de Tigana. On se retrouverait alors avec un quatuor offensif Zidane-Platini-Mbappe-Benzema.



Cela donnerait alors comme onze de départ : Barthez - Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu – Deschamps, Tigana, Pogba – Zidane, Platini – Mbappé