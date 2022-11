Qatar 2022

Coupe du monde 2022 : Les 5 joueurs qui peuvent créer la surprise

Publié le 11 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Chaque édition de la Coupe du monde permet à des joueurs de créer un peu la surprise en s’imposant parmi les meilleurs du Mondial et d’acquérir (ou de récupérer) un statut au sommet de la hiérarchie du football mondial. Le plus dur restant ensuite de le conserver au fil des années, ce qu’ils sont loin de tous parvenir à faire. Voici ici cinq joueurs qui pourraient créer la surprise au Qatar.

Gareth Bale – Pays de Galle

Alors qu’il vient de quitter le Real Madrid après plusieurs années sur le banc, où il était relégué régulièrement en attendant la fin de son contrat, sachant que son niveau de salaire lui interdisait toute possibilité de départ anticipé, Gareth Bale arrive dans son équipe de Los Angeles Galaxy avec en tête l’idée de réaliser la Coupe de monde de sa vie, sachant que la qualification du Pays de Galles lui offre la possibilité de la disputer. Et il y a fort à partir que l’ailier gallois ne compte justement pas la laisser passer. Après plusieurs saisons d’un long déclin, Gareth Bale trouve ici une opportunité unique de refaire parler de lui comme d’un grand joueur au plus haut niveau mondial. Il effectuera donc probablement un gros travail physique afin de retrouver un peu de son volume de jeu et de son explosivité passée. Si Gareth Bale parvient à retrouver le niveau qui était le sien à Tottenham, il pourrait alors porter le Pays de Galles sur ses épaules et créer la surprise en s’imposant parmi les joueurs clés de la Coupe du monde. Car à ce niveau, Gareth Bale trouve peu d’équivalent sur la planète. C’est un pari, c’est sûr, mais il apparaît très probable que le joueur soit déterminé lui-même à le prendre.

Ismaïla Sarr - Sénégal

Alors qu’il évolue désormais au niveau de la First Division (équivalent de la deuxième division en France), Ismaïla Sarr a un peu disparu des écrans radar du côté de Watford. Pourtant, l’attaquant international sénégalais dispose de telles qualités qu’il apparaît capable des plus grands exploits le temps d’une Coupe du monde. Bien entouré, au sein d’une grosse équipe du Sénégal, libéré d’une forme de pression que le leader offensif Sadio Mané endossera, l’ancien Messin pourrait trouver un contexte idéal pour « lâcher les chevaux » et laisser exploser son talent. Il pourrait alors marquer les observateurs du Mondial, surtout qu’avec Mané au sommet de son art et une arrière garde très solide axée autour du leader Adama Koulibaly, formé à l’école de la Serie A, le Sénégal paraît armé pour aller très très loin dans cette compétition. Ismaïla Sarr l’un des grands joueurs de la prochaine Coupe du monde ? Le pari peut se tenter.

Aurélien Tchouaméni - France

Alors qu’il devrait se retrouver en concurrence avec Paul Pogba et donc s’asseoir régulièrement sur le banc, Aurélien Tchouaméni n’a peut-être pas son destin de remplaçant écrit si facilement à l’occasion de cette Coupe du monde. En effet, il apparaît clair que depuis quelque temps, l’entrejeu de l’équipe de Didier Deschamps bât un peu de l’aile. Paul Pogba peine à aligner les matches, N’Golo Kanté semble lui aussi un peu chercher son top niveau alors que les autres options paraissent bien loin derrière, à part éventuellement Adrien Rabiot, même si la régularité lui fait trop souvent défaut. Dans ces conditions, Aurélien Tchouaméni, en pleine ascension aujourd’hui, pourrait bien faire basculer son destin du bon côté et tout emporter à l’occasion de ce Mondial pour prendre le leadership du milieu. L’hypothèse n’apparaît pas farfelue, et si elle se réalise, cela constituera assurément un fait marquant de la Coupe du monde.

Serguei Milinkovic-Savic - Serbie

Le milieu de terrain international serbe constitue assurément l’un des meilleurs joueurs à son poste de relayeur en Europe, mais le fait qu’il n’évolue pas dans un top club fait que son statut ne colle pas forcément à son niveau. Le PSG a d’ailleurs tenté plusieurs fois de l’avoir, mais le prix exigé par la Lazio a toujours refroidi le club de la capitale. Avec la Coupe du monde, Milinkovic-Savic va avoir l’occasion d’exprimer ses qualités et de marquer les esprits.

Neymar - Brésil

On réserve la dernière surprise pour Neymar. Non pas que la star brésilienne ne soit pas reconnue, c’est sûr… Mais on attend depuis tellement longtemps une compétition internationale à la hauteur de son talent, au cours de laquelle il porterait le Brésil vers le triomphe, qu’on a fini par ne plus y croire. Cette année, Neymar sait qu’il s’agit de sa dernière chance et ses premiers pas de la saison avec le maillot du PSG amènent à penser qu’il est prêt à tous les sacrifices pour y parvenir. Alors…