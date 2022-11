Coupe du monde 2022

Qatar 2022 : Top 5 des meilleurs milieux de l'histoire de la Coupe du monde

Publié le 9 novembre 2022 à 16h50

Alexandre Higounet

Le Top 5 des milieux de terrain de l’histoire de la Coupe du monde invite forcément certains parmi les meilleurs joueurs de l’histoire à commencer par Diego Maradona bien sûr… En revanche, Pelé n’y figure car on le considérera plus comme un attaquant, malgré le numéro dix qu’il arborait dans son dos.

Diego Maradona

Lorsque l’on établit le classement des meilleurs milieux de terrain de l’histoire de la Coupe du monde, un nom s’impose immédiatement au sommet de la liste, celui de Diego Maradona. En talent pur, déjà, le petit numéro dix argentin reste aujourd’hui le plus grand joueur de l’histoire. Et en Coupe du monde, il a écrit la légende en 1986, en portant littéralement l’Argentine jusqu’à la victoire finale en réalisant des prestations exceptionnelles et en inscrivant des buts restés dans l’histoire, comme le second contre l’Angleterre en quart de finale ou le premier contre la Belgique en demi-finale, où il dribbla sept joueurs, parcourant 50 mètres pour aller marquer dans le but adverse. En 1990, Maradona amena encore l’Argentine en finale, perdue de justesse sur un penalty accordé à l’Allemagne à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Enfin en 1994, s’il fût malheureusement disqualifié après le premier tour suite à un contrôle positif à la cocaïne, Maradona avait encore éclaboussé la compétition de toute sa classe.

Johan Cruyff

Autre incontournable dans ce classement des cinq meilleurs milieux de terrain de l’histoire de la Coupe du monde, Johan Cruyff. Pourtant, le milieu de terrain hollandais n’a pas remporté le trophée, perdant deux fois en finale avec les Pays-Bas, contre l’Allemagne en 1974, puis contre l’Argentine en 1978. Pour autant, ses qualités exceptionnelles de joueur, ses gestes techniques hors du commun qui ont marqué l’histoire, ainsi que son intelligence collective au cœur d’un jeu révolutionnant le football moderne, marqué par un pressing tout terrain et une défense très haute jouant le hors-jeu, rendent sa présence indispensable.

Zinedine Zidane

Dans l’histoire de la Coupe du monde, Zinedine Zidane mérite sa place dans le top 5 des meilleurs milieux. Certes pour sa victoire en Coupe du monde 1998, notamment pour sa prestation exceptionnelle en finale contre le Brésil au-delà de ses deux buts inscrits ce soir-là. Mais également pour le niveau d’ensemble qu’il afficha en 2006, portant littéralement les Bleus en finale contre l’Italie, avec plusieurs prestations de légende au passage, contre l’Espagne en huitième ou contre le Brésil en quart.

Andres Iniesta

Il ne serait pas normal de ne pas placer dans ce classement un milieu un peu plus « défensif », même si Cruyff pouvait également endosser ce rôle. Andres Iniesta présente le parfait profil pour cela, lui le passeur génial, le technicien hors-pair, le travailleur au volume de jeu impressionnant. En 2010, il fût l’un des grands artisans de la victoire finale de l’Espagne, au-delà du but vainqueur qu’il marqua en finale contre les Pays-Bas, à quatre minutes de la fin des prolongations.

Michel Platini

Certes, Michel Platini n’a pas remporté de Coupe du monde ni disputé de finale, butant deux fois en demi-finale contre l’Allemagne en 1982 et 1986, mais tant pour sa contribution au jeu, lui qui fût trois fois élu ballon d’or, que pour les matches de légende qu’il disputa en Coupe du monde, que ce soit contre l’Allemagne en 1982 ou contre le Brésil en quart de finale en 1986, sa présence dans le top 5 apparaît également incontournable.