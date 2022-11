Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps répond à l'annonce fracassante de Le Graët sur son avenir

Publié le 11 novembre 2022 à 17h00

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 31 décembre, Didier Deschamps risque d'être évincé par la FFF s'il ne qualifie pas les Bleus pour les demi-finales de la Coupe du Monde. En effet, Noël Le Graët a fait clairement savoir que son sélectionneur sera en danger si la France n'est pas dans le dernier carré du Mondial. Interrogé ce vendredi, Didier Deschamps a répondu au président de la Fédération Française de Football.

Alors que la Coupe du Monde au Qatar débutera le 20 novembre, Didier Deschamps pourrait vivre sa dernière compétition à la tête des Bleus . En fin de contrat le 31 décembre, le sélectionneur français risque d'être remercié par la FFF si l'équipe tricolore n'accède pas au dernier carré du Mondial, comme l'a expliqué clairement Noël Le Graët.

«Si Didier n'est pas dans le dernier carré»

« L'objectif reste le même : les demi-finales. Et si on ne l'atteint pas, on verra bien. (…) On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main. On verra selon les circonstances. Cela dépend du jeu, si le champion du monde nous a battus... Mais si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine. (…) Une usure chez Deschamps ? J'ai passé la journée avec lui hier (mercredi), je ne sens aucune lassitude de sa part. Son truc, c'est l'équipe de France, l'amour du maillot. J'ai une confiance absolue en lui » , a précisé Noël Le Graët, le président de la FFF, lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Même quand tu as un contrat qui court après la compétition...»