Mercato : Deschamps, Équipe de France... Une énorme condition est fixée pour Zidane

Publié le 11 novembre 2022 à 11h30

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 31 décembre, Didier Deschamps pourrait voir Zinedine Zidane prendre sa place en tant que sélectionneur des Bleus s'il se loupe à la Coupe du Monde. Comme l'a expliqué Noël Le Graët ce jeudi, l'actuel sélectionneur des Bleus aura son destin en mains s'il atteint le dernier carré du Mondial au Qatar. Zinedine Zidane est donc prévenu.

Après avoir tout gagner au Real Madrid, Zinedine Zidane rêve de remplacer Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Toutefois, le Ballon d'Or 98 doit encore prendre son mal en patience avant d'avoir la possibilité d'exaucer son souhait. Alors que Didier Deschamps est sous contrat jusqu'au 31 décembre avec la FFF, Zinedine Zidane pourrait prendre sa place dès le début de l'année 2023. Malgré tout, l'ancien entraineur de l'OM n'est pas du tout inquiet quant à sa situation.

«Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix»

« Ma dernière compétition avec l’équipe de France ? Je suis dans le même état d’esprit comme avant chaque grande compétition. Je suis focalisé sur la compétition. (...) Il y aura un après. Je suis lié à des résultats, mais je n’ai pas cette préoccupation. Ça me laisse cette tranquillité. On a un immense défi qui nous attend. Je suis à fond, mon staff est à fond » , a confié Didier Deschamps lors d'un entretien accordé à TF1 .

«Si on n'est pas dans le dernier carré, c'est moi qui ai la main»