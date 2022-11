Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le Graët lâche une grosse mise au point pour l’avenir de Deschamps

Publié le 11 novembre 2022 à 08h30

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France s’apprête à disputer la Coupe du monde au Qatar, l’avenir de Didier Deschamps est également au centre des discussions. Arrivant au terme de son contrat à la tête des Bleus, le sélectionneur ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait alors que Zinedine Zidane fait les yeux doux à ce poste. Noël Le Graët, qui aura le dernier, a fait le point pour Deschamps, lui lançant un message très fort.

Cela fait maintenant 10 ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Le temps passe et nombreux sont ceux à réclamer du changement sur le banc des Bleus, d’autant que Zinedine Zidane se tiendrait prêt. De son côté, Deschamps est concentré sur la Coupe du monde alors que son contrat expire à l’issue de cette compétition. Quid maintenant de son avenir ? Si Noël Le Graët n’exclut pas une prolongation de Deschamps, il a tenu à être très clair sur la situation.

Équipe de France : Cette énorme annonce sur l’avenir de Deschamps https://t.co/zTtpw2ydh2 pic.twitter.com/oJGYgoHlDg — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

« Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Noël Le Graët, président de la FFF, a fait le point sur l’avenir de Didier Deschamps. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Tout dépendra des performances de l’équipe de France au Qatar. « L'objectif reste le même : les demi-finales. Et si on ne l'atteint pas, on verra bien. (…) On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main », a expliqué Le Graët.

« Si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine »