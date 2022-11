Foot - Equipe de France

Équipe de France : On en remet une couche à l'OM pour Clauss

Publié le 11 novembre 2022 à 00h00

Thomas Bourseau

Absent de la liste de Didier Deschamps malgré sa première partie de saison plutôt aboutie avec l’OM, Jonathan Clauss a reçu les soutiens d’Amine Harit et de son entraîneur Igor Tudor. En outre, alors qu’il fait un retour surprise en Équipe de France, Jordan Veretout a glissé un mot à son coéquipier marseillais.

Mercredi soir, lors du Journal Télévisé de 20h, Didier Deschamps était présent sur le plateau de TF1 aux côtés de Gilles Bouleau afin de faire part de la liste des 25 joueurs qu’il a sélectionné pour la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Et un absent de marque est à noter : Jonathan Clauss. Ce qui a fait réagir à l’OM.

Clauss absent des 25, Tudor et Harit se mobilisent

« Je suis heureux pour Mattéo et Jordan et je partage la déception de Jonathan, qui a fait un très bon début de saison et qu'il méritait d'être sélectionné, mais il faut respecter Didier Deschamps. J'ai parlé avec Clauss en lui disant qu'il fallait prendre ça comme une décision » . Hormis Igor Tudor, Amine Harit a lui aussi apporté son soutien à son coéquipier en expliquant que Clauss était « déçu » de ne pas avoir été appelé alors qu’il figurait dans les derniers rassemblements des Bleus.

Equipe de France : L'OM se mobilise pour Jonathan Clauss https://t.co/jkI2i4fRdl pic.twitter.com/x7zb156J62 — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Invité surprise, Veretout apporte son soutien à Clauss