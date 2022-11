Foot - Equipe de France

Équipe de France : Le onze-type des absents de la Coupe du Monde au Qatar

Publié le 10 novembre 2022 à 13h00

La rédaction

Alors que Didier Deschamps a dévoilé mercredi soir la liste des 25 joueurs appelés pour participer à la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a forcément fait des déçus. On pense à N’Golo Kanté et Paul Pogba, dont l’absence était déjà connue. Mais également à Jonathan Clauss et Wissam Ben Yedder, grands perdants des choix de Didier Deschamps.

C’était attendu depuis plusieurs semaines, mais l’on connaît désormais les 25 joueurs qui défendront les couleurs de l’équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps a révélé sa liste mercredi soir et s’il n’y a pas eu de grandes surprises, certains joueurs manquent forcément à l’appel. À commencer par Mike Maignan, doublure d’Hugo Lloris. Le gardien de l’AC Milan est touché à un mollet et n’a pas joué depuis fin septembre. S’il y avait encore de l’espoir quant à sa participation au Mondial, le sélectionneur de l’équipe de France a conclu qu’il ne serait pas prêt à temps.

Équipe de France : Deschamps annonce une surprise avec Griezmann https://t.co/FcebgPLGDy pic.twitter.com/Eb4Vu9K9Th — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Clauss, le grand perdant

Un des grands perdants de cette liste se nomme Jonathan Clauss. Convoqué depuis le mois de mars dernier, il a fait les frais des choix tactiques de Didier Deschamps, qui devrait opter pour une défense à quatre, avec Benjamin Pavard ou Jules Koundé dans le couloir droit. Pour le côté gauche, Lucas Digne et Ferland Mendy manquent à l’appel. Le premier a été gêné par des soucis physiques ces derniers temps, alors que les performances récentes du second avec le Real Madrid ne sont pas franchement convaincantes. Benoit Badiashile quant à lui, malgré des prestations intéressantes, ne sera également pas du voyage. Il avait été convoqué pour la première fois lors du dernier rassemblement seulement.

Kamara trop court

Au milieu de terrain, on pense forcément à N’Golo Kanté et Paul Pogba, tous les deux blessés et dont l’absence était d’ores et déjà connue. Boubacar Kamara a également fait les frais de ses soucis physiques. L’ancien joueur de l’OM, désormais à Aston Villa, a fait son retour à la compétition le week-end dernier et ne sera pas du voyage au Qatar. Pour les postes offensifs, Didier Deschamps a décidé de se passer de Moussa Diaby. Ce dernier a sûrement fait les frais des mauvais résultats du Bayer Leverkusen cette saison, mais également des performances récentes de joueurs tels qu’Ousmane Dembélé, Kinsley Coman ou bien Christopher Nkunku.

Giroud préféré à Ben Yedder

Randal Kolo Muani, appelé pour la première fois lors du dernier rassemblement, mais très bon avec l’Eintracht Francfort qu’il a grandement aidé à obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, est également absent de cette liste. Il paye probablement la convocation d’Olivier Giroud, mais aussi la qualité offensive d’ores et déjà présente dans le groupe composé par Didier Deschamps. Le retour en forme de l’attaquant de l’AC Milan a surtout porté préjudice à Wissam Ben Yedder. Convoqué régulièrement, il avait déjà été absent lors du Mondial 2018 et n’était pas entré en jeu pendant l’Euro 2021. Ses neuf buts toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco n’auront pas suffi à convaincre le sélectionneur de l’équipe de France.