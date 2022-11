Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda au Qatar, son départ de l'OM est totalement validé

Publié le 10 novembre 2022 à 18h15

Pierrick Levallet

Barré par Pau Lopez à l'OM, Steve Mandanda a été libéré par le club phocéen. Afin de retrouver du temps de jeu, le portier s'est alors engagé avec Rennes, où il s'est distingué durant cette première partie de saison. Et Mandanda a été récompensé puisqu'il a été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. Son départ de l'OM aura donc été le bon choix...

Malgré encore deux ans de contrat à l'OM, Steve Mandanda a été libéré durant le dernier mercato estival. Après une saison où il a été relégué à un rôle de doublure de Pau Lopez sous Jorge Sampaoli, le portier 37 ans a alors décidé de rejoindre le Stade Rennais afin de retrouver un statut de numéro 1. Et ce choix semble avoir été judicieux.

Maignan forfait, Mandanda sélectionné pour le Mondial

Gardien du 3e de Ligue 1, Steve Mandanda enchaîne à nouveau les matchs. Et l’international tricolore est rassurant dans ses buts. Cela n’a pas échappé à Didier Deschamps, qui l’a donc sélectionné pour la Coupe du monde en l’absence de Mike Maignan. Steve Mandanda sera donc aux côtés d'Alphonse Areola et Hugo Lloris chez les Bleus .

«Le fait de jouer et de bien jouer a certainement été un plus pour lui»