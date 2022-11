Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant son transfert à 100M€, il a recalé Kylian Mbappé

Publié le 10 novembre 2022 à 15h00

Arthur Montagne

Auteur d'une excellente saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni savait qu'il serait à l'origine d'un transfert important l'été dernier. Dans cette optique, il s'est engagé avec le Real Madrid pour 100M€. Et pourtant, Kylian Mbappé a tout tenté pour le convaincre de rejoindre le PSG.

La saison dernière, Aurélien Tchouaméni a brillé avec l'AS Monaco au point de s'imposer en équipe de France comme un titulaire indiscutable. Il sera d'ailleurs le patron de l'entrejeu des Bleus à la Coupe du monde. Pour toutes ces raisons, Kylian Mbappé a fait le forcing pour convaincre son compatriote de le rejoindre au PSG lors du précédent mercato d'hiver.

Mbappé a tenté de convaincre Tchouaméni...

Dans une interview accordée à L'EQUIPE , Aurélien Tchouaméni confirme ainsi que Kylian Mbappé lui a fait passer plusieurs messages : « À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by (départ au Real ou prolongation au PSG). C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire (...) Pendant la sélection de juin, où c'était acté qu'il allait rester, il me chambrait avec "Presko" (Presnel Kimpembe) : "Allez, faut que tu viennes aussi (au PSG) !" Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais... »

