Mercato - PSG : Campos vise un transfert à 150M€, il reçoit une terrible nouvelle

Publié le 10 novembre 2022 à 14h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain, le PSG suit de près Jude Bellingham. Le joueur de 19 ans brille au Borussia Dortmund et a tapé dans l’œil des plus grosses écuries européennes. Même si nom circule partout, l’international anglais pourrait rester un an de plus au BvB qui est confiant dans ce dossier.

Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler et ensuite ? Même si le PSG a fait venir du monde pour renforcer son milieu l’été dernier, Luis Campos a encore certaines envies dans ce secteur. Le conseiller sportif parisien s’intéresse notamment à Jude Bellingham, le capitaine du Borussia Dortmund en l’absence de Marco Reus.

Pour Bellingham, le PSG va devoir lâcher 150M€

Brillant avec le BvB , Jude Bellingham va disputer sa première Coupe du monde dans moins de deux semaines, l’occasion de faire grimper encore un peu plus sa cote. A l’heure actuelle, Dortmund ne serait pas prêt à le laisser partir en dessous de 150M€. Une somme qui donne le vertige, même si le PSG a les moyens de la dépenser.

Dortmund pense pouvoir le garder