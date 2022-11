Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le «nouveau Neymar» sort du silence pour son transfert

Publié le 10 novembre 2022 à 12h45

Arthur Montagne

Impressionnant depuis ses débuts avec Palmeiras, Endrick est le nouveau crack du football brésilien. Du haut de ses 16 ans, le jeune attaquant est donc déjà convoité par la plupart des grands clubs européens. Et pourtant, il reste très lucide sur sa situation.

Comme plusieurs grands noms avant lui, à l'image de Neymar ou Vinicius Junior, Endrick est le nouveau joyau du football brésilien. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant de Palmeiras est ainsi convoité par les plus grands clubs européens à l'image du PSG, du Real Madrid ou encore de Chelsea. Et dans une interview accordée à So Foot , Endrick s'est prononcé sur ses ambitions.

Endrick se concentre sur Palmeiras...

« Évidemment, j’ai de nombreux rêves. Après, c’est compliqué de vous répondre avec certitude, je sais que ce qui m’attend, c’est entre les mains de Dieu. Tout ce qui m’arrivera, ce sera bon, si je reste dans le droit chemin, donc aujourd’hui je me concentre sur Palmeiras, le présent », lance le jeune attaquant brésilien avant de poursuivre.

... mais rêve de l'Europe