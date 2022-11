Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les grands projets de Campos sur le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 23h30

Hugo Chirossel

Le PSG sait déjà ce qu’il veut réaliser lors des prochaines périodes de mercato. Le secteur offensif parisien risque de bouger, puisque le club de la capitale serait sur la piste de deux internationaux portugais, João Félix et Rafael Leão. Dans le même temps, Luis Campos est également dans la course afin de s’attacher les services de la nouvelle sensation du football brésilien, Endrick.

Le Paris Saint-Germain sait ce qu’il veut. Si les dossiers Lionel Messi et Kylian Mbappé sont encore incertains, le PSG a en revanche d’ores et déjà établit son plan de bataille pour les prochaines périodes de mercato. Dans un avenir proche, la piste la plus chaude semble être celle menant à João Félix. En conflit avec son entraîneur, Diego Simeone, l’international portugais semble de plus en plus proche de quitter l’Atlético de Madrid. Dans cette optique, Jorge Mendes aurait approché les Parisiens en vue d’un possible transfert en janvier, comme l’indiquait OK Diario .

Une ouverture pour Rafael Leão

Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Colchoneros , João Félix serait également dans le viseur de Manchester United, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Un intérêt du club de la capitale pour l’ancien joueur de Benfica validé par Rudy Galetti, qui confirme également la piste menant à Rafael Leão. Ce dernier a un contrat allant jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan, dont la volonté est de le prolonger. Mais les négociations en ce sens seraient au point mort et devraient reprendre après la Coupe du monde. Alors qu’il ne lui restera qu’une année de contrat l’été prochain, les Rossoneri pourraient se résoudre à s’en séparer contre 120M€.

Campos est dans la course pour Endrick