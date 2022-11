Foot - Equipe de France

Equipe de France : Tchouaméni annonce la couleur avant la Coupe du monde

Publié le 14 novembre 2022 à 07h15

Transféré au Real Madrid l’été dernier, Aurélien Tchouaméni a réalisé un gros début de saison. Déjà titulaire avec la Maison Blanche, l’international français va disputer sa première Coupe du monde. De retour de blessure, l’ancien de l’AS Monaco a assuré qu’il était en forme et déjà déterminé.

Quelques mois après son transfert au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni va disputer sa première Coupe du monde. Devenu titulaire en équipe de France suite aux absences répétées de Paul Pogba et N’Golo Kanté, l’ancien joueur de l’AS Monaco a pris du poids dans l’entrejeu, une aubaine pour Didier Deschamps.

Tchouaméni déjà de retour

Mais comme beaucoup, il faudra être vigilant sur le plan physique. Après un gros début de saison avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni s’est blessé suite à une surcharge physique. Heureusement pour les Bleus , le milieu madrilène a fait son retour et il est en forme.

«On va se mettre en mode Coupe du monde»