Mercato - PSG : La mèche a déjà été vendue pour N’Golo Kanté

Publié le 13 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est considérablement renforcé au milieu de terrain. C’était le gros chantier de Luis Campos. Et si le Portugais a fait venir Vitinha ou encore Fabian Ruiz, il ne compterait pas s’arrêter là. Le PSG voudrait notamment sauter sur l’occasion N’Golo Kanté, en fin de contrat à Chelsea. Toutefois, l’intérêt pourrait ne pas être réciproque.

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler… Le PSG a renouvelé son milieu de terrain durant l’été. Il fallait entourer Marco Verratti et Luis Campos s’est activé en ce sens. Mais cela devrait encore bouger dans l’entrejeu parisien. Le conseiller sportif du PSG pourrait notamment profiter des opportunités du mercato. Et c’est ainsi que le nom de N’Golo Kanté aurait été coché par la direction parisienne.

Un coup à 0€

Cela fait maintenant plusieurs années que N’Golo Kanté est annoncé dans le viseur du PSG. A chaque mercato, il est question de cette rumeur et elle revient encore sur le devant de la scène. Et cette fois, il y a une vraie opportunité avec le joueur de Chelsea. En effet, Kanté est dans sa dernière année de contrat avec les Blues et pour le moment, une prolongation ne semble clairement pas d’actualité pour le champion du monde 2018. Par conséquent, c’est donc gratuitement que le PSG pourrait s’offrir N’Golo Kanté.

Une arrivée au PSG impossible ?