Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il lâche tout sur son départ du projet QSI

Publié le 12 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il n’entrait plus dans les plans du PSG, Abdou Diallo a décidé de plier bagage lors du dernier mercato estival pour débarquer au RB Leipzig, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le défenseur sénégalais s’est confié sur son départ et son nouveau défi en Allemagne, où il retrouve du temps de jeu.

Recruté par le PSG à l’été 2019, Abdou Diallo (26 ans) a été en permanence confronté à une lourde concurrence au sein du club de la capitale, avec notamment la belle montée en puissance de Presnel Kimpembe. Le défenseur sénégalais a finalement décidé de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, prêté avec option d’achat au RB Leipzig, et Diallo ne regrette absolument pas ce choix.

Mercato - PSG : Campos veut recruter ce crack, une bataille colossale se prépare https://t.co/CaubUGYVdc pic.twitter.com/cXlbVI8WCx — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

« J’avais besoin d’un nouvel élan »

Interrogé par So Foot, l’ancien joueur du PSG se livre sur son départ : « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à coeur. Et puis il y a l’âge aussi, j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années et je n’ai pas envie de les gâcher », confie Diallo.

Leipzig, le bon choix