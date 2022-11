Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Du mouvement déjà confirmé pour le mercato ?

Publié le 12 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Igor Tudor a évoqué le sujet en conférence de presse. Et l’entraîneur croate, qui devrait voir partir son milieu de terrain Gerson, n’exclut pas non plus de voir débarquer des renforts si le besoin s’en fait sentir dans les rangs de l’OM.

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est montré particulièrement actif avec pas moins de 12 nouvelles recrues, mais à quoi faut-il s’attendre pour le mois de janvier ? Le club phocéen est éliminé de toutes les compétitions européennes, mais Igor Tudor souhaite pouvoir garder le cap en championnat.

« S’il y a des possibilités… »

Interrogé jeudi en conférence de presse, l’entraîneur croate de l’OM a d’ailleurs fait le point sur le mercato hivernal à venir et laisse entendre qu’il pourrait recruter : « On va voir, il faut qu’on en parle. S’il y a des possibilités, on le fera. Sinon non », a confié Tudor.

L’OM va surtout gérer les départs

En attendant de savoir si l’OM se renforcera, Igor Tudor devrait surtout voir s’en aller Gerson qui est en instance de départ pour Flamengo alors qu’il n’entre pas dans ses plans. Et d’autres éléments comme Bamba Dieng, déjà passé tout proche d’un transfert l’été dernier, pourrait également suivre.