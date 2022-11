Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En plein calvaire, Gerson prend un gros risque avec son transfert

Publié le 11 novembre 2022 à 17h30

Arthur Montagne

Devenu remplaçant depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Gerson se prépare à quitter le club phocéen, un an et demi après sa signature. Le milieu de terrain brésilien devrait retourner à Flamengo où il évoluait avant son arrivée à Marseille. Néanmoins, au Brésil, on craint le pire pour le retour de Gerson.

Recruté durant l'été 2021, Gerson s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli qui avait réclamé avec insistance son transfert à l'OM. Il a signé pour environ 25M€, mais l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais a tout changé. Le milieu de terrain brésilien ne joue quasiment plus et a donc réclamé son transfert. Il devrait faire son retour à Flamengo dans les prochains jours. Mais vu du Brésil, ce transfert ne semble pas faire l'unanimité, compte tenu du fait que la situation au sein du club carioca a bien changé.

Gerson vers un statut de remplaçant à Flamengo ?

En effet, sur le plateau de De Placa , Ricardo Martins a clairement prévenu Gerson. « À Palmeiras, Gerson remplacerait Scarpa. Il serait titulaire indiscutable au sein du club. Si je suis Gerson et que je reçois la même proposition de Palmeiras et de Flamengo, sans penser au passé et au cœur, je jouerais pour Palmeiras », assure le journaliste brésilien au micro de TNT Sports avant de préciser sa vision des choses : « Je pense que Vidal est un meilleur joueur que Gerson, et il y en a un autre qui est venu du Chili, Pulgar. Il y a beaucoup de joueurs de milieu de terrain, non ? Mais même avec le départ de Gomes, vous aurez toujours Thiago Maia, Vidal et Pulgar. Les fans peuvent se mettre en colère, mais il n'y a pas de place pour Gerson aujourd'hui. Peut-être qu'il peut obtenir une place parmi les 12 sur le banc . »

«Le contexte est différent»