Mercato - OM : Avant son transfert, Gerson reçoit déjà un avertissement

Publié le 11 novembre 2022 à 13h10

Arthur Montagne

Remplaçant depuis l'arrivée d'Igor Tudor, Gerson va quitter l'OM et semble proche de boucler son retour à Flamengo. Néanmoins, vue du Brésil ce transfert ne fait pas l'unanimité puisque depuis son départ, le club carioca s'est renforcé dans l'entrejeu et Gerson n'aura peut-être pas sa place.

Homme à tout faire du système de Jorge Sampaoli, Gerson est le grand perdant du changement d'entraîneurs. En effet, le milieu de terrain brésilien n'est plus que remplaçant à l'OM et va donc partir cet hiver. En conférence de presse, Igor Tudor a d'ailleurs évoqué ce dossier : « Je crois qu’il y a cette intention, mais ce n’est pas officiel. On commentera la situation donc quand tout sera officiel. S’il sera convoqué pour Monaco ? Non ».

Gerson vers Flamengo ?

Par conséquent, le départ de Gerson est imminent et le milieu de terrain brésilien devrait faire son retour à Flamengo où il évoluait avant de signer à l'OM. Néanmoins, ce choix fait parler au Brésil. Présent sur le plateau de l'émission De Placa , Ricardo Martins recommande à Gerson d'opter pour Palmeiras.

«À Palmeiras, il serait titulaire indiscutable au sein du club»