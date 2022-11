Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Perrin prépare une révolution, du lourd est annoncé sur le mercato

Engluée dans les profondeurs du classement de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne traverse une période très compliquée depuis sa relégation. Le recrutement estival a notamment été pointé du doigt, c'est la raison pour laquelle les Verts devraient accueillir deux nouveaux membres dans sa cellule de recrutement.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE avait pour ambition de remonter le plus rapidement possible dans l'élite. Dans cette optique, Laurent Batlles a été nommé coach des Verts, mais cela ne suffit pas puisque le club du Forez pointe à la 19e place de L2 à égalité de points avec la lanterne rouge Niort. Pour expliquer cette descente aux enfers, le recrutement estival a notamment été pointé du doigt, c'est la raison pour laquelle Loïc Perrin prépare une révolution en interne.

La cellule de recrutement se renforce

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , la cellule de recrutement de l'ASSE va voir débarquer deux nouvelles têtes à savoir Luis de Sousa et Jean Costa. Le premier, ancien directeur sportif de Troyes (2016-2021), était en poste à Vilafranquense (D2 portugaise) tandis que le second, directeur sportif de Laval entre 2017 et 2019, était libre après avoir collaboré pendant un an environ avec une société d'agents suisse jusqu'à l'été 2021.

Deux noms glissés par Batlles et Romeyer

Luis de Sousa, a été conseillé par Laurent Batlles puisque les deux hommes ont travaillé ensemble à Troyes, tandis que le nom de Jean Costa a été soufflé par Roland Romeyer. Les deux hommes ont été recrutés pour le connaissance importante du marché de la Ligue 2 et travailleront sous la direction de Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, mais également en étroite collaboration avec Ilan. L'ancien attaquant des Verts avait de son côté renforcé la cellule de recrutement stéphanoise en mars dernier. Par conséquent, l'AS Saint-Etienne se renforce en interne dans le but de ne plus se tromper sur le mercato.