Mercato - PSG : Retournement de situation pour cette priorité de Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 07h45

Thibault Morlain

Milan Skriniar semblait vivre ses derniers mois en tant que joueur de l’Inter au vu de sa situation contractuelle et des intérêts du PSG et de Manchester United. Pour autant, il semblerait à présent qu’une prolongation de contrat soit le dénouement le plus probable.

Courtisé par Luis Campos à l’occasion du dernier mercato estival, Milan Skriniar (27 ans) pourrait une nouvelle fois échapper au conseiller football du PSG. Potentiellement libre de tout contrat à l’issue de la saison, le Slovaque se rapprocherait d’une prolongation de contrat à l’Inter. Administrateur délégué du club nerazzurro, Giuseppe Marotta a fait part à DAZN de sa confiance quant au dénouement positif de cette opération. « Notre optimisme est surtout lié au joueur, qui aime le maillot de l’Inter et qui est un grand professionnel, très sérieux ».

La vérité sur la rumeur Manchester United

Sur le plateau du Here We Go Podcast , épisode publié jeudi, Fabrizio Romano a fait un point sur les rumeurs liant Milan Skriniar à Manchester United. D’après les informations du journaliste italien, elles ne mèneraient à rien et ne devraient donc pas déboucher sur un transfert ou une arrivée libre l’été prochain.

Le PSG resterait obsédé par Skriniar, une prolongation plus qu’à l’étude

Une prolongation de contrat serait en bonne voie selon Fabrizio Romano. Le journaliste affirme qu’en plus de Manchester United, le PSG serait obsédé par le profil du défenseur central de l’Inter qui serait en effet plutôt positif du point de vue de ses chances.