Mercato - PSG : Il lâche un énorme message après son départ du PSG

Publié le 11 novembre 2022 à 07h00

Thibault Morlain

Abdou Diallo sera donc resté 3 saisons au PSG. Lors du dernier mercato estival, le Sénégalais a fait ses valises, étant prêté avec option d’achat au RB Leipzig. A la recherche de temps de jeu, le défenseur central a ainsi quitté Paris pour revenir en Allemagne. Pour autant, Diallo garde de très bons souvenirs de son aventure au PSG.

Barré par une forte concurrence et malgré sa polyvalence, Abdou Diallo a quitté le PSG cet été. Le Sénégalais cherchait un nouveau défi et pour cela, il s’est envolé vers le RB Leipzig, où il a été prêté avec option d’achat. « J’ai signé au RB Leipzig car ça correspondait à ce que je voulais : un club structuré, ambitieux, de préférence qui joue l’Europe et la Ligue des Champions et les premiers rôles en championnat », a notamment expliqué Diallo pour So Foot .

« C’est une fierté et un honneur »

Après 3 ans au PSG, Abdou Diallo est donc parti. Mais le Sénégalais ne part pas forcément sur une mauvaise note. En effet, dans la suite de son entretien, Diallo a expliqué garder de très bons souvenirs de son expérience avec le club de la capitale : « A Paris, j’ai joué beaucoup de matchs, j’ai fait de belles performances et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des Champions de l’histoire du club. C’est une fierté et un honneur. Il y a quelques matchs qui restent : celui contre Barcelone, le Final 8, cette folie contre Dortmund juste avant le Covid… Je suis rempli de gratitude d’avoir pu vivre de telles choses ».

« J’ai beaucoup grandi »