Mercato - PSG : Après son transfert du PSG, il s’explique

Publié le 10 novembre 2022 à 16h15

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, le PSG s’est séparé de nombreux joueurs. Abdou Diallo a lui fait ses valises. L’ancien de Dortmund a alors fait son retour en Allemagne, étant prêté avec option d’achat au RB Leipzig. Et suite à son départ du PSG, le Sénégalais a apporté des explications concernant son choix de quitter le club de la capitale.

Ça a énormément bougé au PSG cet été, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Et parmi les joueurs qui ont fait leurs valises, on peut notamment retrouver Abdou Diallo. Après 3 saisons sous le maillot du club de la capitale, le défenseur sénégalais est retourné en Bundesliga. Diallo a ainsi été prêté avec option d’achat au RB Leipzig.

« J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier »

Mais pourquoi avoir quitté le PSG lors du mercato estival ? A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot , Abdou Diallo a justifié son choix de carrière : « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à coeur ».

« Je vais rentrer dans mes meilleures années »