Mercato - PSG : Abdou Diallo révèle les coulisses de son transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Abdou Diallo a quitté le PSG pour s'engager en faveur du RB Leipzig, où il peut jouer régulièrement. Interrogé sur son départ de Paris, l'international sénégalais a dévoilé les coulisses de son transfert et a expliqué son choix de rejoindre le club allemand.

Alors que Christophe Galtier ne comptait pas vraiment sur lui, Abdou Diallo a migré vers d'autres horizons lors du dernier mercato estival. En effet, l'international sénégalais a quitté le PSG et a signé en faveur du RB Leipzig sous la forme d'un prêt.

«J'ai eu pas mal de sollicitations tout l'été»

A Leipzig, Abdou Diallo aura l'occasion d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. De bon augure pour le Sénégalais en vue de la Coupe du Monde qui se profile. Lors d'un entretien accordé à Carré , Abdou Diallo est revenu sur son départ du PSG. L'occasion d'expliquer le choix Leipzig et de révéler les dessous de son départ.

«Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases»

« J'ai eu pas mal de sollicitations tout l'été. J'ai été très exigeant parce que je ne voulais pas me tromper, et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable, ça joue la Ligue des Champions, et ça joue les premiers rôles en Bundesliga », a lancé Abdou Diallo, avant d'insister.

«Je ne veux pas avoir de regret à la fin de ma carrière»