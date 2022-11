Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : La grande annonce de Tudor sur le mercato

Publié le 10 novembre 2022 à 16h10

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir, Igor Tudor a été interrogé sur les intentions de l’OM pour le mercato à venir. Si Gerson semble d’ores et déjà se diriger vers la sortie et devrait faire son retour à Flamengo, l’entraîneur marseillais a indiqué qu'il pourrait boucler des arrivées en janvier.

Quatrième à un point du Stade Rennais, troisième, l’Olympique de Marseille doit s’imposer dimanche soir sur la pelouse de l’AS Monaco. Une victoire contre les Monégasques, à égalité de points avec l’OM au classement, permettrait aux Marseillais de se donner de l’air, avant la trêve Coupe du monde.

Equipe de France : L'OM se mobilise pour Jonathan Clauss https://t.co/jkI2i4fRdl pic.twitter.com/x7zb156J62 — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Gerson sur le départ

Reste à savoir à quoi ressemblera l’effectif de l’OM après la compétition. Seulement un peu plus d’un an après son transfert, Gerson va déjà s’en aller. Le Brésilien, non retenue pour la Coupe du monde, devrait, sauf retournement de situation, faire son retour à Flamengo, ce qui pourrait entraîner au moins une arrivée en janvier.

« S’il y a des possibilités, on le fera »