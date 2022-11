Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme annonce tombe pour le transfert de Gerson

Publié le 10 novembre 2022 à 12h10 - mis à jour le 10 novembre 2022 à 12h13

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le dur depuis l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille, Gerson est en passe de quitter l’OM, seulement un an et demi après son transfert pour près de 25M€. Le joueur de 25 ans devrait faire son retour à Flamengo. Dorival Júnior, l’entraîneur du club brésilien, s’est confié sur le transfert attendu du milieu marseillais.

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, certains joueurs ont vu leur statut changer totalement. C’est le cas notamment de Dimitri Payet et Gerson. Pion essentiel de Jorge Sampaoli la saison dernière, l’international brésilien est devenu remplaçant depuis la prise de fonction du technicien croate. Une situation que lui et Marcao, son père et agent, ne supportent plus.

Gerson proche d’un retour à Flamengo

Le clan Gerson a donc réclamé son départ de l’OM. Depuis quelques jours, Pablo Longoria négocie avec Flamengo, l’ancien club du milieu de 25 ans. Même s’il reste certains détails à régler, Gerson se rapproche d’un retour au Brésil.

Mercato - OM : Pablo Longoria insiste pour boucler ce gros transfert https://t.co/cvtKAReGzZ pic.twitter.com/J6LFoNJ6mj — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

« Tout le monde connaît le potentiel de Gerson »