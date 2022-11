Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un très joli coup à 0€

Publié le 10 novembre 2022 à 14h10

Arthur Montagne

Toujours à l'affût d'un joli coup sur le marché, Pablo Longoria s'intéresserait à Diogo Cabral. Le jeune attaquant du Sporting CP a tapé dans l'œil des dirigeants de l'OM en Youth League, et alors que son contrat s'achève en juin prochain, il pourrait faire l'objet d'une approche concrète.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria est toujours très actif en ce qui concerne le recrutement. Et le président marseillais est déjà à l'affût en coulisses pour les prochains mercatos, notamment dans le but de renforcer le secteur offensif. Et le dirigeant espagnol semble avoir déjà déniché un joli coup.

🚨 Diogo Cabral devrait quitter le Sporting libre en fin de saison, faute d’accord pour une prolongation de contrat !• Les dirigeants de l’Eintracht Francfort et de l’#OM, deux adversaires du joueur en Youth League, ont déjà sondé l’attaquant.[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/tzcWCBrGkh — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) November 9, 2022

Diogo Cabral dans le viseur de l'OM ?

En effet, selon les informations de Record , l'OM ferait partie des clubs intéressés par Diogo Cabral. Du haut de ses 19 ans, l'ailier gauche plaît à Pablo Longoria et cela tombe bien puisqu'il ne devrait pas prolonger son contrat avec le Sporting CP. Par conséquent, Cabral pourrait partir libre à l'issue de la saison et l'OM aurait déjà sondé son entourage.

Longoria impressionné en Youth League ?

Il faut dire que l'OM n'a pas eu à aller très loin pour le superviser puisque le Sporting CP a affronté les jeunes marseillais en Youth League, compétition durant laquelle Diogo Cabral a inscrit 1 but et délivré deux passes décisives. Suffisant pour taper dans l'œil de Pablo Longoria.