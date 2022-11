Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos rêve de son transfert, le crack Endrick se lâche sur son avenir

Publié le 10 novembre 2022 à 14h00

Arthur Montagne

C'est le nouveau nom qui fait fantasmer tous les recruteurs des plus grands clubs européens. Endrick est effectivement le nouveau crack du football brésilien, et du haut de ses 16 ans, il affole déjà le marché. Néanmoins, l'attaquant de Palmeiras reste parfaitement lucide sur sa situation et son avenir.

Il n'a que 16 ans mais fait déjà fantasmer tous les plus grands clubs européens. En effet, Endrick est dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore de Chelsea et devrait rejoindre l'une de ces équipes à sa majorité, en 2024. Pour le moment, le jeune attaquant de Palmeiras se concentre sur sa progression. Bien qu'il soit conscient de l'agitation autour de son avenir, Endrick semble parfait lucide sur sa situation comme il l'évoque dans une interview accordée à So Foot .

Endrick rêve d'Europe...

« Évidemment, j’ai de nombreux rêves. Après, c’est compliqué de vous répondre avec certitude, je sais que ce qui m’attend, c’est entre les mains de Dieu. Tout ce qui m’arrivera, ce sera bon, si je reste dans le droit chemin, donc aujourd’hui je me concentre sur Palmeiras, le présent. Je regarde ce qui se passe en Europe, je sais que je veux jouer les grandes compétitions : Ligue des champions, Coupe du monde, Libertadores. Ce que je veux dans ma vie, c’est être champion, ce qui est à ma portée aujourd’hui, c’est le championnat du Brésil et la Libertadores », explique le jeune attaquant de Palmeiras.

... mais n'a pas de club préféré