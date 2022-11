Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare un coup avec Osimhen, un transfert XXL déjà annoncé

Publié le 10 novembre 2022 à 14h15

Après l'avoir recruté au LOSC en 2019, Luis Campos songerait à attirer Victor Osimhen au PSG, l'attaquant nigérian étant en grande forme au Napoli, totalisant 9 buts en 13 rencontres disputées. Des prestations qui devraient amener de nombreux prétendants à se positionner comme le confie José Peseiro, son sélectionneur.

Alors que le PSG est dépendant de son trio de stars en attaque composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Luis Campos voudrait mettre la main sur un nouveau renfort offensif. La piste Joao Félix aurait été activée par le conseiller football du PSG, qui lorgnerait également Victor Osimhen. Un joueur qu’il connaît bien pour l’avoir attiré au LOSC en 2019, et depuis, le Nigérien affole les compteurs en Italie, avec 9 buts et 3 passes décisives en 13 apparitions avec le Napoli cette saison.

« Je ne pense pas me tromper si je dis que toutes les équipes du monde veulent l’acheter »

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Victor Osimhen devrait être l’une des attractions du prochain mercato estival s’il poursuit sur sa lancée, et son sélectionneur lui prédit déjà un été agité. « Il marque beaucoup et il est jeune. Ce n'est certainement pas facile, généralement un avant-centre trouve ce niveau plus tard. Mais il marque toujours des buts, en ce moment je ne pense pas me tromper si je dis que toutes les équipes du monde veulent l'acheter. Il sait comment presser, il sait comment marquer, il sait comment utiliser son corps : il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe », confie José Peseiro, interrogé par TMW .

