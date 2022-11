Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert d’Osimhen ?

Alors que le PSG s’est lancé sur les traces de Victor Osimhen et en aurait fait une priorité absolue en vue du prochain mercato estival, il semblerait que Luis Campos doive composer avec un concurrent de tout premier choix puisque Tottenham le courtise à son tour et souhaite en fait le successeur d’Harry Kane.

Comme l’a récemment annoncé Media Foot, la direction du PSG aurait entamé un nouveau chantier de taille pour le prochain mercato estival puisque Luis Campos envisageait de recruter l’un de ses anciens gros coups du LOSC : Victor Osimhen. Le buteur nigérian de Naples viendrait alors pour pallier au départ de l’un des membres du trio offensif actuel du PSG, composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais le PSG n’est pas seul sur Osimhen.

🚨🔄 In the summer there could be a domino effect among the best strikers in 🇪🇺.♟️ Victor #Osimhen is one of the pawns: the 🇳🇬 forward is at the top of the list of an #EPL club. 🐓⚽More info 👇https://t.co/OUyQg0kId1