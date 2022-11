Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare du lourd avec... Victor Osimhen

Publié le 7 novembre 2022 à 08h45

Thibault Morlain

Malgré 6 recrues lors du dernier mercato estival, Luis Campos n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait au PSG. Le conseiller sportif a notamment échoué dans la quête d'un nouvel attaquant, mais voilà qu'il ne perd pas espoir. Campos a d'ailleurs visiblement des idées en tête pour renforcer le secteur offensif du PSG. Et un nouveau nom vient d'être révélé...

Si le PSG aligne aujourd'hui un trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, cela pourrait changer la saison prochaine. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, Luis Campos préparerait du mouvement. Et concernant les possibles recrues en attaque, le10sport.com vous avait notamment confirmé la piste menant à Rafael Leão, aujourd'hui au Milan AC et que Campos a connu au LOSC.

Mercato - PSG : Ligue 1, blessures... Neymar lâche ses vérités sur son transfert au PSG https://t.co/IGrQwSx44G pic.twitter.com/qJq8imAchG — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

La piste Osimhen

Et c'est aussi Luis Campos qui avait recruté Victor Osimhen au LOSC pour succéder à Rafael Leão. Et voilà que le conseiller sportif du PSG n'a pas oublié le Nigérian. En effet, selon les informations de Média Foot , le buteur de Naples serait la nouvelle priorité de Campos pour l'attaque parisienne.

L'attaquant idéal pour le PSG ?

A 24 ans, Victor Osimhen brille cette saison avec Naples, où il est sous contrat jusqu'en 2025. L'ancien du LOSC exprime tout son talent, mais à en croire le média français, Campos estimerait qu'Osimhen pourrait donner encore plus que cela, notamment sous le maillot du PSG. Affaire à suivre...