Mercato - OM : Pablo Longoria insiste pour boucler ce gros transfert

Publié le 10 novembre 2022 à 11h30

Remplaçant depuis le début de saison ou presque, Gerson a demandé à quitter l’OM dès cet hiver. Flamengo est intéressé et négocie avec le club olympien pour boucler le retour de l’international brésilien. Néanmoins, aucun accord n’aurait encore été trouvé, il reste des détails à régler, notamment le montant des bonus.

Depuis le début de saison, le départ de Gerson (25 ans) semble être une évidence. Même s’il a eu sa chance après l’arrivée d’Igor Tudor, l’international brésilien ne s’est jamais intégré à 100% dans le projet de jeu du nouvel entraîneur de l’OM. Remplaçant depuis plusieurs semaines, Gerson n’a presque plus l’occasion d’entrer en jeu, hormis en toute fin de match. Une situation difficile que l’international brésilien vit mal.

« On va aller voir ailleurs »

Avant un match de Ligue des Champions contre Francfort, Marcao, le père et agent, avait demandé des explications à l’OM tout en annonçant le départ de Gerson. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi », avait lâché le représentant du numéro 8 de l’OM dans les colonnes du journal L’Equipe .

Pas encore d’accord entre l’OM et Flamengo