Transferts - PSG : La porte est ouverte pour un coup en or du mercato

Publié le 11 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait recruter Youssoufa Moukoko par le biais de son potentiel statut d’agent libre au vu de sa situation contractuellement au Borussia Dortmund. Et le conseiller football du PSG a pour le moment un boulevard puisque Moukoko n’aurait pas encore donné suite à la proposition du BvB.

Kylian Mbappé a fait part de son insatisfaction dès le mois de septembre dernier au sujet de l’absence d’un attaquant de pointe autour duquel il pourrait tourner à la pointe de l’attaque du PSG. Par la suite, début octobre, Mbappé en a remis une couche sur le rôle de pivot qu’il doit tenir avec le fameux hashtag : Pivot Gang.

En fin de contrat à Dortmund, Moukoko intéresserait Campos

Afin de satisfaire Kylian Mbappé, Luis Campos scruterait le marché des transferts afin de parvenir à trouver l’attaquant idéal pour combler le champion du monde tricolore dans l’attaque du PSG. Pour ce faire, la presse allemande a dernièrement fait part d’un intérêt du conseiller football du Paris Saint-Germain pour Youssoufa Moukoko (17 ans).

Moukoko n’a pas encore répondu à l’offre du Borussia Dortmund