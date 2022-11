Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe déjà pour le nouveau gros coup de Campos

Publié le 10 novembre 2022 à 13h15

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait changer de visage au cours des prochaines années et Luis Campos a déjà quelques pistes en tête, pour tourner la page de la MNM. C’est notamment le cas avec Victor Osimhen, que le dirigeant portugais avait déjà recruté par le passé au LOSC et qui évolue actuellement en Italie, au Napoli.

Avec la fin de contrat de Lionel Messi, les envies de départ de Kylian Mbappé et l’incertitude régnant autour de Neymar, l’avenir de la MNM est des plus flous. Luis Campos le sait et il semble déjà avoir activé plusieurs pistes pour renfoncer l’attaque du PSG.

Des retrouvailles Osimhen-Campos au PSG ?

En Italie, on parle notamment d’un intérêt prononcé pour Victor Osimhen, que Luis Campos ne connait que trop bien. C'est ce dernier qui a en effet lancé sa carrière en le recrutant au LOSC en 2019, avant qu’il ne rejoigne le Napoli dans le cadre d’un transfert à 75M€.

Le Napoli a senti le danger