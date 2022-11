Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité de Luis Campos cet hiver ?

Publié le 10 novembre 2022 à 08h00

La rédaction

Lors du dernier marché des transferts estival, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG. Luis Campos a ainsi frappé fort pour son premier recrutement à Paris, mais le Portugais n’a pas réussi à faire tout ce qu’il voulait. Ainsi, il pourrait se rattraper en janvier. Quelle devrait alors être la priorité de Camps lors du mercato hivernal ?

Depuis cet été et le nouveau projet du PSG, c’est Luis Campos qui est le patron du sportif à Paris. Le Portugais est ainsi en charge du recrutement et il n’a d’ailleurs pas tardé avant de réalisé ses premiers coups durant l’intersaison. Mais son mercato a également été marqué par de gros échecs. Aujourd’hui, l’effectif de Christophe Galtier au PSG a encore certaines carences et Campos s’activerait pour les résoudre en janvier.

3 recrues au PSG ?

Comme révélé par Le Parisien , le Portugais préparerait du lourd pour le mercato hivernal. Au total, ce sont 3 nouveaux joueurs qui seraient ciblés par le PSG. L’idée serait de recruter un défenseur central, qui ne devrait pas être Milan Skriniar, un milieu de terrain à vocation offensive serait également recherché, de même qu’un nouvel attaquant afin de pouvoir faire souffler Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Campos libéré d’Antero Henrique

Qui rejoindra alors le PSG cet hiver ? Luis Campos travaillerait donc actuellement sur son mercato et il ne devrait pas être embêté par Antero Henrique. Alors que la relation entre les deux Portugais a quelque peu pollué le dernier recrutement estival, l’ancien directeur sportif du PSG devrait être mis de côté pour janvier, laissant ainsi le champ libre à Campos.



