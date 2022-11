Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un mercato plombé par la Coupe du Monde ? Campos a tranché

Publié le 9 novembre 2022 à 19h15 - mis à jour le 9 novembre 2022 à 19h15

Pierrick Levallet

Après un mercato estival qu’il juge incomplet, Luis Campos entend bien poursuivre son travail au PSG dès cet hiver. Le conseiller football parisien aurait plusieurs dossiers sur sa table qu’il aimerait mener à bien. Mais alors que la Coupe du monde pourrait être un frein pour le mercato du Portugais, elle ne devrait finalement poser aucun problème.

Débarqué au PSG pour prendre la place de Leonardo dans l’organigramme parisien, Luis Campos a mené un mercato plutôt intéressant cet été. Toutefois, le Portugais l’estime incomplet. Ce dernier aurait voulu boucler d’autres dossiers, notamment en défense et en attaque. De ce fait, c’est un mercato hivernal plutôt chargé que Luis Campos aurait prévu en janvier prochain.

Défense, milieu, attaque... Un énorme chantier attend Campos cet hiver

Le conseiller football du PSG voudrait renforcer tous les secteurs de l’effectif de Christophe Galtier. En défense, le Portugais continue de penser à Milan Skriniar. Au milieu, un élément plus offensif serait attendu. Et Luis Campos aurait prévu l’arrivée d’un autre attaquant pour suppléer Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé après le Mondial. La Coupe du monde ne devrait d’ailleurs pas être un problème pour le mercato parisien.

Le PSG ne va pas attendre le Mondial pour son mercato