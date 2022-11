Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum est posé pour Skriniar

Publié le 9 novembre 2022 à 07h15

Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos pour cet hiver, Milan Skriniar semble se rapprocher de plus en plus d’une prolongation de contrat avec l’Inter. Pourtant, le temps pourrait bien jouer en faveur du Paris Saint-Germain, puisque du côté de Milan on commencerait à s’impatienter.

Echec cuisant du mercato estival, Milan Skriniar pourrait également l’être cet hiver. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com l’intention de Luis Campos de retenter sa chance en janvier, mais le défenseur semble sur le point d’échapper une deuxième fois au PSG.

En Italie, on annonce une prolongation de Skriniar, mais...

Depuis quelques jours, les médias italiens annoncent une prolongation pour Milan Skriniar, dont l’actuel contrat avec l’Inter se termine en juin prochain. Le Slovaque se serait en effet vu offrir l’un des plus gros salaires du club, qui reste toutefois inférieur aux 9M€ par an proposés par le PSG.

Le PSG n’a pas encore tout perdu