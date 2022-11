Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos était condamné à l’échec sur le mercato

Publié le 10 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Pourtant dans les petits papiers de Luis Campos dans le cadre d’un éventuel transfert au PSG à l’intersaison, Robert Lewandowski a pris la décision de rejoindre le FC Barcelone en snobant Chelsea au passage. Après avoir reçu le soulier d’or, le Polonais s’est enflammé pour ce choix fort.

Robert Lewandowski a mené Luis Campos en bateau lors du dernier mercato estival. En effet, alors tout juste nommé conseiller football du PSG le 10 juin, le dirigeant portugais avait une vision claire pour son mercato. Avant de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions, le recrutement de Robert Lewandowski était souhaité par Luis Campos. En terme de doublures des deux attaquants, Campos voulait recruter Hugo Ekitike, ce qu’il a pu faire, ainsi que Gianluca Scamacca, qui s’en est allé du côté de West Ham.

Le Bayern souhaite le meilleur à Lewandowski après son transfert

Egalement courtisé par Chelsea, Robert Lewandowski a pris la décision d’écarter les options PSG et Chelsea afin de finalement signer en faveur du FC Barcelone après des semaines de spéculations, d’informations et de témoignages. Un temps réticent à l’idée de vendre Lewandowski au rabais, le comité de direction du Bayern Munich a fait le choix de vendre son serial buteur. A l’occasion de la cérémonie du soulier d’or au Polonais mercredi, le président du conseil d’administration du club bavarois Oliver Kahn lui a fait passer un message. « Au nom du Bayern Munich, je félicite Robert Lewandowski pour le Soulier d'or, qu'il a remporté pour la deuxième fois. Avec les 35 buts qu'il a inscrits pour le Bayern Munich la saison dernière, cette récompense est plus que méritée. Le Bayern Munich a écrit l'histoire avec Robert pendant huit ans, nous ne l'oublierons jamais et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir dans son nouveau club, le FC Barcelone ».

« Maintenant je sais que le Barça est plus qu'un club »