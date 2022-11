Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Attendu à Paris, Lewandowski justifie son choix sur le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 19h30

Thomas Bourseau

Robert Lewandowski figurait dans les petits papiers de Luis Campos. Cependant, le conseiller football du PSG s’est heurté à la volonté de fer de l’attaquant polonais de rejoindre le FC Barcelone. Auréolé du soulier d’or, Lewandowski s’est enflammé pour son transfert au Barça. Une opération saluée par le Bayern Munich.

Dès sa nomination en tant que conseiller football du PSG en juin dernier, il a été question d’un intérêt de Luis Campos pour Robert Lewandowski. Néanmoins, malgré le forcing effectué par le comité de direction du Paris Saint-Germain, le Polonais prenait la décision de snober le PSG ainsi que Chelsea afin de s’engager en juillet dernier en faveur du FC Barcelone. A Paris, Luis Campos aurait souhaité recruter en plus d’Hugo Ekitike à la fois Lewandowski et Gianluca Scamacca, parti à West Ham, dans l’optique d’offrir à Christophe Galtier le maximum d’options dans le secteur offensif.

«Je suis très heureux à Barcelone»

Ayant réalisé un rêve en signant en faveur du FC Barcelone, une prédiction faite par la mère de Robert Lewandowski il y a plusieurs années lors d’une visite du Camp Nou selon Joan Laporta, Lewandowski ne regrette absolument pas son choix comme il l’a fait savoir ce mercredi après avoir reçu le soulier d’or, cérémonie organisée par Marca . « Je suis très heureux à Barcelone, je suis à l'aise et je suis sûr que l'année prochaine sera très bonne. Maintenant je sais que le Barça est plus qu'un club. Un grand merci à ma femme et à ma famille qui m'ont soutenu pour remporter ce prix ».

«Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir dans son nouveau club»