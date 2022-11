Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une belle affaire de Campos se corse sur le mercato

Publié le 10 novembre 2022 à 01h15

Thomas Bourseau

En marge des prochaines sessions des transferts, Luis Campos pourrait frapper fort sur le mercato avec Victor Osimhen. Cependant, Tottenham ainsi que Manchester United compteraient bien donner du fil à retordre au conseiller football du PSG.

Conseiller football du PSG, Luis Campos scruterait déjà activement le marché des transferts dans l’optique d’être le mieux possible préparé pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Et alors que les destins de Lionel Messi et de Kylian Mbappé restent flous au PSG, le comité de direction se pencherait sur plusieurs profils dont celui de Victor Osimhen.

Le PSG surveille Osimhen, Tottenham en embuscade

L’ayant recruté au LOSC en 2019, dans la foulée du départ de Nicolas Pépé à Arsenal, Luis Campos aurait la ferme intention de tenter sa chance pour attirer Victor Osimhen au PSG d’après Média Foot. Et alors que Tottenham se mesurerait au PSG dans la course à la signature de l’attaquant du Napoli, un invité de marque se joindrait à la fête en coulisse.

United se penche à son tour sur le dossier Osimhen