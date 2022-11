Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert de Campos plombé par... Thiago Silva ?

Publié le 11 novembre 2022 à 14h45

Amadou Diawara

Le PSG et Chelsea seraient à la lutte pour boucler le transfert d'Endrick. Pour prendre les devants sur ce dossier, les Blues auraient accueilli le crack brésilien de Palmeiras et sa famille dans leur centre d'entrainement. Et lors de cette visite guidée, la direction londonienne aurait présenté Thiago Silva à Endrick.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Palmeiras, Endrick a alerté le PSG. En effet, Luis Campos serait tombé sous le charme de la pépite brésilienne de 16 ans. Ainsi, le conseiller football du PSG aimerait offrir Endrick à Christophe Galtier.

Mercato - PSG : La femme d'un joueur fait capoter un gros transfert de Campos https://t.co/koVNf2rpzh pic.twitter.com/EsHFn5umaH — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

La famille Endrick a visité le centre d'entrainement de Chelsea

Selon les informations de The Times, le PSG serait en concurrence avec Chelsea pour Endrick. Et les Blues auraient déjà lancé les hostilités pour devancer leurs adversaires parisiens. En effet, la direction londonienne aurait accueilli Endrick et sa famille dans son centre d'entrainement pour une visite guidée. Et pour tenter de faire plier l'attaquant de Palmeiras, les hautes sphères de Chelsea auraient utilisé Thiago Silva.

Endrick a passé du temps avec Thiago Silva